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Минтранс объявил, что аэропорт Геленджика откроют в ближайшее время

Конкретные даты пока не называются. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения.
Ирина Егорова 2025-07-09 17:07:43
© Фото: Mintrans_Russia, Telegram

Открытие аэропорта в городе Геленджик планируется в ближайшее время, сообщили в Минтрансе России. Конкретные даты пока не называются. Уточняется, что работа будет возобновлена только для рейсов внутри страны.

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», - говорится в сообщении ведомства.

Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД (Организация воздушного движения), уточнили в Минтрансе.

Напомним, что авиагавань в Геленджике и еще 10 аэропортов юга России с февраля 2022 года не принимают рейсы по соображениям безопасности. Аэропорт в Геленджике был построен в 2021 году,  до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.

#Самолет #минтранс рф #Геленджик #росавиация #авиагавань
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