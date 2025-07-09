Минтранс объявил, что аэропорт Геленджика откроют в ближайшее время

Открытие аэропорта в городе Геленджик планируется в ближайшее время, сообщили в Минтрансе России. Конкретные даты пока не называются. Уточняется, что работа будет возобновлена только для рейсов внутри страны.

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», - говорится в сообщении ведомства.

Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД (Организация воздушного движения), уточнили в Минтрансе.

Напомним, что авиагавань в Геленджике и еще 10 аэропортов юга России с февраля 2022 года не принимают рейсы по соображениям безопасности. Аэропорт в Геленджике был построен в 2021 году, до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.