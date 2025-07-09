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В аэропорту Геленджика ответили на сообщения о скором открытии

Аэропорт Геленджика закрыт с февраля 2022 года.
Ирина Егорова 2025-07-09 16:26:43
© Фото: Георгий Зимарев, РИА Новости

Официального открытия аэропорта Геленджика пока не ожидается. Воздушная гавань сегодня пока не готова принимать рейсы и возобновить работу.

«Официальных сообщений о том, что аэропорт работает, пока нет даже у нас», - сообщили «Звезде» в аэропорту.

Аэропорт Геленджика закрыт с февраля 2022 года. Ранее в СМИ распространили информацию, что аэропорт откроется 9 июля, а полеты начнут выполняться с 18 июля, но только в светлое время суток.

Росавиация регулярно продлевает запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России. Туристам следует выбирать маршруты через Сочи, Волгоград и Минеральные Воды. 

#Самолет #Аэропорт #полеты #наш эксклюзив #Геленджик
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