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У директора МХАТ им. М. Горького Кехмана проходят обыски

Следственные действия проходят также в театре.
Виктория Бокий 2025-07-09 16:44:57
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Следственные действия проходят у директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на данный момент никакого процессуального статуса у Кехмана нет. Дополнительные подробности пока не сообщаются.

Известно, что следственные действия проходят и в самом МХАТ.

Как сообщают СМИ, по предварительным данным, проведение оперативных мероприятий связано с делом о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТ по ст. 160 УК РФ. По этой же статье проходят еще несколько неустановленных лиц. Однако официального подтверждения или опровержения этой информации в настоящий момент нет.

Напомним, что Владимир Кехман был назначен на должность гендиректора МХАТ им. Горького в 2021 году. С 2007 года он также занимает пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

#в стране и мире #театр #следственные действия #Обыск #мхат им. Горького #Владимир Кехман
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