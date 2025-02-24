Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге

Информация о «срочной подготовке к открытию» временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны не соответствует действительности. Об этом сообщили в Росавиации.

«Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком», - написал в своем телеграм-канале официальный представитель агентства.

Он отметил, что если в режиме работы этих аэропортов будут изменения, то Росавиация об этом сообщит официально и заблаговременно.

Речь идет о воздушных гаванях на юге и центральной части России, которые были закрыты в целях безопасности после начала специальной военной операции. Всего после начала боевых действий перестали работать 11 аэропортов. В мае 2024 года аэродром Элисты начал принимать и отправлять рейсы, как сообщали в Росавиации. По данным на сегодняшний день закрытыми остаются аэропорты в десяти российских городах: Ростове-на-Дону, Анапе, Краснодаре, Геленджике, Воронеже, Брянске, Белгороде, Курске, Липецке и Симферополе.