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Силы ПВО ликвидировали за ночь 120 украинских дронов

Одну четвертую от общего количества ликвидированных БПЛА удалось сбить над Брянщиной.
2025-07-06 08:15:02
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Ночью 6 июля российским войскам удалось сбить или перехватить 120 выпущенных украинскими боевиками беспилотников.

Как сообщило Минобороны РФ, четверть из них сбили на Брянской областью. Над Курской область удалось пресечь атаку 29 беспилотников.

В небе Орловской и Белгородской областей силы ПВО остановили 18 и 17 аппаратов, соответственно.

Над Тульской областью уничтожили 13 БПЛА. Также четыре объекта ликвидировали на территории Калужской области.

Еще три украинских дрона перестали лететь в Ленинградской области. В Смоленской и Новгородской области остановили суммарно четыре беспилотных аппаратов, еще один - в Тверской области.

Кроме того, один летательный объект сбили над акваторией Азовского моря. Все указанные БПЛА были самолетного типа.

За прошедшую неделю силы противовоздушной обороны сбили не менее 291 украинского дрона над российской территорией. Больше всего 5 июля, тогда противник лишился 94 таких объектов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #силы пво #сбили БПЛА
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