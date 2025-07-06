Фицо: Словакия не поддержала санкции против РФ из-за нацинтересов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержал антироссийские санкции, руководствуясь национальными интересами. При этом желание Еврокомиссии прекратить поставки газа из РФ ставят под угрозу безопасность этой европейской страны, испытывая ее суверенитет.

По словам Фицо, ЕК не предоставила ответ, кто и каким образом будет осуществлять поставки и компенсировать ущерб Словакии из-за остановки поставок с с 1 января 2028 года, согласно «идеологическому предложению» Европейской комиссии.

«Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесен Словакии», - сообщил он во время торжественного мероприятия в честь православных святых Кирилла и Мефодия.

Накануне Братислава заблокировала очередные санкции Евросоюза в отношении России. Словацкие представители пояснили это тем, что переговоры с ЕК не устранили существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU.