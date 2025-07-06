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Орешкин заявил о зависимости Запада от стран БРИКС

Речь идет как о финансах, так и о потреблении продукции.
Константин Денисов 2025-07-06 04:31:04
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress

США и страны Евросоюза зависят от БРИКС, и набирающая торговая война все сильнее демонстрирует это. Таким мнением поделился на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Сегодня очевидно, кто от кого действительно зависит и кто больше теряет от санкций. В более широком контексте ответ тот же: ЕС и США в значительной степени зависят от стран БРИКС и их партнеров. Их потребители зависят от нашей продукции, и уж точно не наоборот. А их финансы полностью зависят от наших сбережений», - сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что сейчас все страны испытывают сильные экономические риски, поскольку никто не застрахован от санкций или экономической агрессии со стороны других государств и объединений.

В то же время, по мнению Орешкина, у членов БРИКС уже имеются все необходимые инструменты для улучшения ситуации.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в БРИКС поддержали создание механизма для увеличения инвестиций.

#Экономика #в стране и мире #сша #ЕС #брикс #Максим Орешкин
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