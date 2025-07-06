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Силуанов: в БРИКС поддержали создание механизма для увеличения инвестиций

По словам главы Минфина РФ, Новый банк развития можно будет использовать для трансграничных расчетов.
Глеб Владовский 2025-07-06 03:04:34
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Министры финансов стран-членов БРИКС поддержали инициативу создания гарантийного механизма для увеличения инвестиций. Об этом сообщил глава российского ведомства Антон Силуанов.

«(Во время встречи - Прим. ред.) добавилась новая тема - создание гарантийного механизма на базе Нового банка развития (НБР) (БРИКС - Прим. ред.), поэтому большая часть участников поддержала создание рабочей группы», - сообщил он в беседе с журналистами.

Силуанов добавил, что российская сторона предложила конкретные механизмы создания системы перестраховок, аналогичных с НБР. Кроме того, он допустил, что этот банк можно будет использовать для трансграничных расчетов.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страны БРИКС и G20 теперь занимают центральное место в мире.

#Россия #в стране и мире #Антон Силуанов #брикс #Инвестиции
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