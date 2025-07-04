ГД: перерасчет пенсий работающих пенсионеров произведут в августе

В Госдуме сообщили о предстоящем перерасчете страховых пенсий для некоторых россиян в августе 2025 года. Как рассказал RT депутат и член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, корректировка затронет работающих пенсионеров, за которых в 2024 году работодатели перечисляли страховые взносы.

По словам депутата, перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости подавать заявления. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год, но не превысит трех индивидуальных коэффициентов, даже если набрано больше баллов. Он уточнил, что стоимость балла определяется на момент выхода на пенсию, поэтому для тех, кто оформил ее ранее, она может отличаться от текущей.

Говырин отметил, что регулярная уплата взносов работодателем позволяет ежегодно получать такую прибавку. Данные о стаже и взносах поступают в Социальный фонд напрямую от работодателей, поэтому пенсионерам не нужно предоставлять дополнительные документы. Перерасчет в августе 2025 года будет основан на сведениях за 2024 год.

Также депутат пояснил, что пересчитанная пенсия начнет выплачиваться с августа, а точная дата зависит от региона - обычно с 3-го по 25-е число месяца.

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