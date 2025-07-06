Маск заявил, что изменил мнение о Трампе из-за увеличения дефицита бюджета

Американский бизнесмен Илон Маск объяснил изменения своего мнения о главе Белого дома Дональдом Трампом, отвечая на соответствующий вопрос одного из подписчиков в соцсети Х. По словам миллиардера, камнем преткновения стало увеличение дефицита бюджета.

«Увеличение дефицита с достигнутого при Джо Байдене безумного показателя в $2 трлн до $2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству», - написал Маск.

После победы Трампа на президентских выборах Маск занял должность главы DOGE. Однако затем его отношения с американским лидером начали стремительно ухудшаться.

Стороны обменялись жесткими пикировками в соцсетях, однако на публике Маск попрощался с Трампом в Белом доме и покинул свою должность без скандалов и разборок.