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Маск заявил, что изменил мнение о Трампе из-за увеличения дефицита бюджета

Бизнесмен покинул Белый дом, испортив отношения с президентом страны.
Константин Денисов 2025-07-06 02:33:52
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский бизнесмен Илон Маск объяснил изменения своего мнения о главе Белого дома Дональдом Трампом, отвечая на соответствующий вопрос одного из подписчиков в соцсети Х. По словам миллиардера, камнем преткновения стало увеличение дефицита бюджета.

«Увеличение дефицита с достигнутого при Джо Байдене безумного показателя в $2 трлн до $2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству», - написал Маск.

После победы Трампа на президентских выборах Маск занял должность главы DOGE. Однако затем его отношения с американским лидером начали стремительно ухудшаться.

Стороны обменялись жесткими пикировками в соцсетях, однако на публике Маск попрощался с Трампом в Белом доме и покинул свою должность без скандалов и разборок.

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #Белый дом #илон маск
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