Нетаньяху назвал неприемлемыми поправки ХАМАС в сделку по Газе

Израиль считает неприемлемыми корректировки, которые внесло движение ХАМАС в инициативу Катара по урегулированию вопроса в секторе Газа. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Внесенные ХАМАС правки к катарскому предложению были переданы нам (Израилю - Прим. ред) ... неприемлемы для Израиля», - говорится в заявлении канцелярии премьера.

Какие именно корректировки внесли в инициативу, в заявлении не указали.

В ведомстве также отметили, что Нетаньяху распорядился продолжить вести непрямой диалог с ХАМАС через Катар и поддерживать контакты в вопросе возвращения заложников.

Ранее сообщалось, что представители палестинского движения заявили о готовности начать переговоры о реализации соглашения о прекращении огня в Газе. В Вашингтоне рассчитывают на то, что таким образом ХАМАС получит гарантии на соблюдение перемирия.