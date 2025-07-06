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Нетаньяху назвал неприемлемыми поправки ХАМАС в сделку по Газе

В канцелярии израильского премьера не уточнили, о каких поправках идет речь.
Глеб Владовский 2025-07-06 02:23:47
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Израиль считает неприемлемыми корректировки, которые внесло движение ХАМАС в инициативу Катара по урегулированию вопроса в секторе Газа. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Внесенные ХАМАС правки к катарскому предложению были переданы нам (Израилю - Прим. ред) ... неприемлемы для Израиля», - говорится в заявлении канцелярии премьера.

Какие именно корректировки внесли в инициативу, в заявлении не указали.

В ведомстве также отметили, что Нетаньяху распорядился продолжить вести непрямой диалог с ХАМАС через Катар и поддерживать контакты в вопросе возвращения заложников.

Ранее сообщалось, что представители палестинского движения заявили о готовности начать переговоры о реализации соглашения о прекращении огня в Газе. В Вашингтоне рассчитывают на то, что таким образом ХАМАС получит гарантии на соблюдение перемирия.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #палестина #ХАМАС
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