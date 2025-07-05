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В ХАМАС сообщили о готовности к немедленным переговорам по Газе

Движение согласилось на условия посредников.
Константин Денисов 2025-07-05 01:54:29
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

В палестинском движении ХАМАС заявили о готовности к немедленным переговорам по ситуации в секторе Газа. Об этом пресс-служба ХАМАС сообщила в своем телеграм-канале.

«Движение со всей серьезностью готово немедленно приступить к раунду переговоров о механизме реализации соглашения», - говорится в сообщении.

Ранее американская пресса узнала о предложении США в качестве посредников между ХАМАС и ЦАХАЛ. Речь идет об обмене заложниками и телами.

В Вашингтоне рассчитывают на то, что таким образом ХАМАС получит гарантии на соблюдение перемирия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней.

#в стране и мире #сша #Трамп #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #перемирие #ХАМАС
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