США пригрозили с 1 августа вернуть повышенные пошлины для ряда стран

Соединенные Штаты с августа начнут применять повышенные пошлины на товары из стран, на переговорах с которыми не удалось достичь прогресса. Об этом сегодня заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Однако, по его словам, это не касается крупных торговых партнеров США.

«Президент Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что, если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы вернетесь к тарифному уровню 2 апреля», - сказал он.

Напомним, «Тарифная война» Трампа длится со 2 апреля, когда президент Штатов объявил о введении ответных пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составила 10%, но для многих стран ее размер оказался существенно выше.

После этого он приостановил введение повышенных пошлин на 90 дней.