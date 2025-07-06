Путин: либеральная модель глобализации изживает себя

Модель либеральной глобализации изживает себя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС. По слова главы государства, центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков.

«Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя», - отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что в мире сейчас происходят кардинальные изменения.

Во время своей речи Владимир Путин также заявил, что БРИКС существенно превосходит другие объединения, в том числе G7. На долю объединения приходится 40% мировой экономики.