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Путин: БРИКС существенно превосходит другие объединения, в том числе G7

Такое мнение выразил президент в ходе выступления на саммите БРИКС.
Анастасия Бобылева 2025-07-06 18:07:43
© Фото: Claudia Martini, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

БРИКС превосходит некоторые другие объединения, в том числе G7, по паритету покупательской способности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Выступая по видеосвязи на саммите БРИКС, он отметил, что страны объединения занимают треть земной суши, а их население составляет почти половину всего населения планеты. Помимо этого, по словам Путина, на долю БРИКС приходится 40% мировой экономики.

«А совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже 77 триллионов долларов, по данным МВФ за 2025 год. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе "Группу семи" - там 57 триллионов долларов», - подчеркнул президент.

Саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро, Владимир Путин участвует в нем дистанционно. От имени Российской Федерации на мероприятии присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров.

#в стране и мире #Владимир Путин #G7 #брикс #саммит Брикс
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