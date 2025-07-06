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Спортсмены рассказали, почему забег в Хибинах закончился трагедией

По словам спортсменов, на дистанции были лужи, болота и броды, а также ледяной шторм. Те, кто менее ответственно подошел к выбору экипировки, пострадали.
Анастасия Бобылева 2025-07-06 19:39:00
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Участники забега «Спортфест Хибины» в Мурманской области, который закончился гибелью двух человек, рассказали, как проходил марафон. Они также поделились своими мыслями о причинах произошедшего.

Так, одна из участниц, Елена, вспоминает, что в ночь на 6 июля резко ухудшилась погода, однако организаторы среагировали вовремя.

«Погода после полуночи стала резко хуже, чем по прогнозу на момент старта. Организаторы среагировали вовремя. Со мной шёл замыкающий дистанции 61 км, сделал все очень профессионально», - цитирует ее aif.ru.

Другой участник, Олег, пояснил, что организаторы убрали самые тяжелые участки дистанции и срезали высоты, но ситуация все равно была трудной. Трагедия, по его мнению, произошла по совокупности факторов.

«Через час после старта начался дождь, переходящий в проливной (это было 2/3 дистанции). Было много луж, болота и броды. А когда все хорошенько вымокли, случился перевал с сильнейшим ледяным штормом. Ветер со снегом был в спину, но очень сильный», - рассказал Олег.

Он подчеркнул, что прогноз показывал, что дождь наступит только на следующий день, но в Хибинах погода бывает непредсказуемой. По словам Олега, пострадали в результате те, кто более легкомысленно отнесся к экипировке.

Трагедия произошла в воскресенье 6 июля. Два человека погибли во время забега, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что причины происшествия будут расследованы.

#в стране и мире #Мурманская область #Хибины #Трагедия #марафон #забег
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