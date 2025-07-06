Два человека погибли во время забега «Хибины» в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, трагедия произошла из-за «сложных погодных условий».

«От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким», - написал Чибис в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что трейл был организован частной компанией. Причины будут расследовании, отметил Чибис.

Известно, что к настоящему моменту завершена спасательная операция в Хибинах. Всем, находившимся на маршруте забега, оказали необходимую помощь. Глава Мурманской области поблагодарил специалистов за четкую и слаженную работу.