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Полиция не стала возбуждать дело на Смолова из-за драки в кафе

Смолов покинул Россию до того, как его смогли допросить.
Дима Иванов 2025-07-05 17:20:39
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: Alan Moore, X

В Москве полиция отказалась от возбуждения уголовного дела после инцидента с дракой, в которой участвовал экс-футболист «Краснодара» Федор Смолов, сообщила пресс-служба ведомства.

Конфликт произошел в конце мая в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице.

По информации ведомства, 28 мая в больницу поступил 47-летний мужчина из Челябинска с травмами. После оказания медицинской помощи он дал показания и вернулся к лечению по месту жительства. Полиция установила, что предполагаемым участником драки был 35-летний футболист, который покинул Россию до того, как его смогли допросить.

Правоохранители объяснили, что дело не было открыто из-за ограниченных сроков для сбора доказательств и выяснения всех деталей происшествия. Тем не менее, проверка продолжается, и окончательное решение будет принято позднее.

Кроме того, полиция начала проверку сообщений о возможном вымогательстве у одного из участников инцидента. Запись с камер наблюдения ресторана, где виден конфликт, появилась в интернете 5 июля. На кадрах мужчина, похожий на Смолова, вступает в спор с двумя посетителями и затем наносит им удары по лицу.

#Футбол #Драка #Уголовное дело #Федор Смолов
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