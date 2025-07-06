Лавров прибыл на саммит БРИКС в Бразилию

В Рио-де-Жанейро прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня, 6 июля, и завтра он примет участие в саммите БРИКС от имени Российской Федерации. Во время мероприятия ожидается проведение двусторонних встреч Лаврова.

Также в воскресенье ожидается выступление посредством видеосвязи президента Владимира Путина на пленарном заседании этого объединения.

На саммите обсудят достигнутые за шесть месяцев 2025 года итоги сотрудничества в политической, экономической, финансовой, культурно-гуманитарной сфера и сфере безопасности. Также затронут проблемы региональной и глобальной повесток.

В настоящее время в БРИКС, помимо Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, входят Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, Индонезия. Также десять стран сотрудничают с организацией (Белоруссия, Боливия, Куба, а также Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам).

Накануне замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о зависимости Запада от стран БРИКС. По его словам, Евросоюз и США зависимы от блока в плане продукции и финансов.