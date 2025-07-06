МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СПЧ призвал Азербайджан снизить накал в отношениях с Россией

В комиссии СПЧ предложили Азербайджану создать условия для справедливого расследования нарушения прав российских граждан.
Анастасия Бобылева 2025-07-06 17:21:57
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека призвала власти Азербайджана снизить накал в отношениях с Россией и отпустить журналистов, задержанных в Баку.

«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двусторонних отношениях, создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России и оказать содействие освобождению российских журналистов из тюрьмы», - цитирует сообщение СПЧ 360.ru.

В организации подчеркнули, что следят за ситуацией с арестованными журналистами, которые не смогли защитить свои права. Также в сообщении отмечается, что массовые задержания россиян, которые произошли недавно в Баку, должны быть расследованы.

Ранее сотрудники консульства получили доступ к 13 арестованным россиянам в Азербайджане, в том числе к журналистам - главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых и шеф-редактору издания Евгению Белоусову. Дипломаты рассказали, что задержанные в порядке, у них есть медикаменты и необходимое питание.

#Россия #в стране и мире #Азербайджан #Баку #россияне
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 