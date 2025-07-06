СПЧ призвал Азербайджан снизить накал в отношениях с Россией

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека призвала власти Азербайджана снизить накал в отношениях с Россией и отпустить журналистов, задержанных в Баку.

«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двусторонних отношениях, создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России и оказать содействие освобождению российских журналистов из тюрьмы», - цитирует сообщение СПЧ 360.ru.

В организации подчеркнули, что следят за ситуацией с арестованными журналистами, которые не смогли защитить свои права. Также в сообщении отмечается, что массовые задержания россиян, которые произошли недавно в Баку, должны быть расследованы.

Ранее сотрудники консульства получили доступ к 13 арестованным россиянам в Азербайджане, в том числе к журналистам - главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых и шеф-редактору издания Евгению Белоусову. Дипломаты рассказали, что задержанные в порядке, у них есть медикаменты и необходимое питание.