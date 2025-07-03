Российский консул рассказал о встрече с задержанными в Баку журналистами

Российский консул встретился с задержанными в Баку журналистами - главой редакции Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. Об этом пишет Sputnik Ближнее зарубежье.

Уточняется, что задержанные в порядке, насколько это возможно в их положении. У них есть медикаменты и необходимое питание.

Игорь Картавых и Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Им предъявили обвинения в мошенничестве и незаконном предпринимательстве с получением крупного дохода.

Ранее МИД РФ сообщил, что консульские сотрудники получили доступ к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России. О том, как силовики обращаются с арестованными, пока известно только со слов их близких. Так, мать россиянина Александра Вайсеро Инна рассказала, что сотрудники правоохранительных органов издевались над ее сыном, заставляя передвигаться гуськом, несмотря на тяжелую травму ноги.