Путин: российские беспилотники сожгли вражеской техники на $2 млрд

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские беспилотники сожгли украинской техники более чем на $2 млрд. Он призвал западных налогоплательщиков задуматься о том, куда их правительства тратит средства.

«По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более, чем на два миллиарда долларов. Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят народные денежки», - заявил он, выступая на форуме «Народного фронта» в Национальном центре «Россия».