Путин почтил минутой молчания память генерала Гудкова и других бойцов

Российский президент Владимир Путин почтил минутой молчания память погибшего генерала Михаила Гудкова. Об этом он сказал во время выступления на форуме Народного фронта.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество. Второго июля на боевом посту погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков, уроженец Донецкой области, настоящий русский офицер, он с первых дней участвовал в СВО», - отметил Путин.

Президент сообщил, что 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ТОФ, которой командовал Гудков, теперь будет носить его имя. Военнослужащие этой бригады участвовали в тяжелых боях на самых ответственных направлениях и защищали Курскую область.

По словам Владимира Путина, генерал не был обязан появляться на пунктах управления, но он считал это своим долгом и выполнил его.

Михаил Гудков награжден посмертно «Золотой Звездой». Также он имел звание Героя России, которое получил осенью 2023 года.