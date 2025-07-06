Путин наградил замглавкома ВМФ Гудкова «Золотой Звездой» посмертно

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил генерал-майора Михаила Гудкова медалью «Золотая Звезда». Об этом сообщается на портале публикация правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно)», - говорится в опубликованном указе президента РФ.

Напомним, о смерти заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова стало известно 3 июля. Трагедия произошла накануне в Курской области, когда генерал находился на боевом посту в одном из приграничных районов.

Осенью 2023 года он получил звание Героя России. как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, несмотря на пост замглавкома, Гудков приезжал на боевые позиции и в воинские части морпехов. Прежде генерал занимал пост командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.