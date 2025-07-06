В Метеобюро Москвы предупредили о грядущей 30-градусной жаре

С понедельника, 7 июля, Москву накроет жара, воздух прогреется до 25...27 градусов. В Подмосковье пока не стоит ждать такой погоды. Прогноз на предстоящую неделю озвучила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Начиная со вторника, температура воздуха будет существенно повышаться. Мы ждем, что во вторник уже в регионе будет 27...29 градусов», - рассказала она «Звезде».

В четверг, 10 июля, возможно повышение температуры до 28...33 градусов. При том в Москве рекордные значения для этого дня составляют 33,4 градуса, зафиксированные в 1996 году.

В целом температурные значения превысят климатическую норму на 5-6 градусов. Представитель Метеобюро Москвы отметила, что жители и гости российской столицы дождались жаркой погоды. которая будет довольно утомительной и не очень благоприятной для здоровья большинства людей.

Прежде москвичей уже предупредили о жаркой и сухой погоде, а петербуржцев, напротив, о дождях.