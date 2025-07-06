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Армия РФ освободила Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР

Освобождение населенных пунктов осуществили подразделения группировки войск «Восток».
2025-07-06 12:14:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в Донецкой Народной Республике. Этому способствовали активные и решительные действия подразделений группировки войск «Восток» .

В шести населенных пунктах Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса ДНР российская армия поразила живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны.

Минобороны РФ уточнило, что боевики лишились порядка 190 военнослужащих. Также уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Четвертого июля стало известно об освобождении Предтечино в ДНР благодаря усилиям группировки войск «Юг».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #освобождение #Харьковская область
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