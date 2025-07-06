Российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в Донецкой Народной Республике. Этому способствовали активные и решительные действия подразделений группировки войск «Восток» .

В шести населенных пунктах Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса ДНР российская армия поразила живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны.

Минобороны РФ уточнило, что боевики лишились порядка 190 военнослужащих. Также уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Четвертого июля стало известно об освобождении Предтечино в ДНР благодаря усилиям группировки войск «Юг».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.