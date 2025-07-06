Захарова рассказала, почему Зеленский ищет встречи с Путиным

В российском МИД пояснили желание лидера киевского режима Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это объясняется простым желанием стать легитимным в глазах мирового сообщества, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Потому что ему нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», - объяснила она в интервью программе «Большой вопрос».

Напомним, полномочия Зеленского на президентском посту истекли 20 мая 2024 года. Новые выборы проводить не стали из-за введенного на Украине военного положения, что запрещено Конституцией Украины.

Со своей стороны Россия не раз называла украинского политика нелегитимным президентом. При этом в самой республике его считают законным лидером до избрания нового.

Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в рамках ПМЭФ-2025 заявлял, что ему все равно, с кем проводить встречи, имея ввиду Зеленского. Однако подписывать документ по итогам окончания украинского конфликта должен законно избранный и легитимный президент Украины.