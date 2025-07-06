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Захарова рассказала, почему Зеленский ищет встречи с Путиным

Лидер киевского режима хочет переподтвердить свою легитимность. встретившись с президентом России.
Марина Крижановская 2025-07-06 10:21:49
© Фото: Presidential Office of UkraineThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press

В российском МИД пояснили желание лидера киевского режима Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это объясняется простым желанием стать легитимным в глазах мирового сообщества, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Потому что ему нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», - объяснила она в интервью программе «Большой вопрос».

Напомним, полномочия Зеленского на президентском посту истекли 20 мая 2024 года. Новые выборы проводить не стали из-за введенного на Украине военного положения, что запрещено Конституцией Украины.

Со своей стороны Россия не раз называла украинского политика нелегитимным президентом. При этом в самой республике его считают законным лидером до избрания нового.

Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в рамках ПМЭФ-2025 заявлял, что ему все равно, с кем проводить встречи, имея ввиду Зеленского. Однако подписывать документ по итогам окончания украинского конфликта должен законно избранный и легитимный президент Украины.

#Россия #Украина #Мария Захарова #Владимир Путин #МИД РФ #Владимир Зеленский #Легитимность
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