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Sky: соглашение о прекращении огня в Газе предусматривает гарантии США

Сейчас между сторонами конфликта действует 60-дневное перемирие.
Константин Денисов 2025-07-06 00:06:54
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать гарантии США. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Соглашение по сектору Газа включает гарантии США о том, что боевые действия не будут возобновлены в ходе 60-дневного прекращения огня или после него», - говорится в сообщении.

Другим пунктом соглашения является передислокация израильских войск и их выход с территории региона.

Также будет составлен график предоставления местным жителям гуманитарной помощи. Осуществлять его будет фонд под патронажем США, несмотря на то, что его деятельность часто подвергалась критике из-за отсутствия прозрачности.

Ранее В ХАМАС сообщили о готовности к немедленным переговорам по Газе в рамках механизма реализации соглашения о 60-дневном перемирии.

#в стране и мире #сша #Израиль #сектор Газа #ХАМАС
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