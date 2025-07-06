Sky: соглашение о прекращении огня в Газе предусматривает гарантии США

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать гарантии США. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Соглашение по сектору Газа включает гарантии США о том, что боевые действия не будут возобновлены в ходе 60-дневного прекращения огня или после него», - говорится в сообщении.

Другим пунктом соглашения является передислокация израильских войск и их выход с территории региона.

Также будет составлен график предоставления местным жителям гуманитарной помощи. Осуществлять его будет фонд под патронажем США, несмотря на то, что его деятельность часто подвергалась критике из-за отсутствия прозрачности.

Ранее В ХАМАС сообщили о готовности к немедленным переговорам по Газе в рамках механизма реализации соглашения о 60-дневном перемирии.