Трамп отметил способности РФ справляться с санкциями и назвал Путина профи

В Соединенных Штатах констатировали, что Россия справляется с санкционным давлением. Об этом заявил президент Дональд Трамп, назвав при этом своего российского коллегу Владимира Путина профессионалом.

Американский лидер прокомментировал недавний разговор с ним, который состоялся 3 июля, накануне государственного праздника в США. По его словам, с Путиным они затронули тему антироссийских санкций.

«Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он воодушевлен ими. Он понимает, что санкции могут последовать. Он профессионал», - заявил Трамп.

Однако, он не упустил возможности напомнить, что США могут ввести новые рестрикции.

После состоявшегося очередного, шестого с начала этого года разговора российского и американского лидеров помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что возможность встречи они не обсуждали, хотя эта идея «висит в воздухе».