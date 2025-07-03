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Ушаков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу

При этом помощник президента признал, что эта идея «висит в воздухе».
Дима Иванов 2025-07-03 19:17:27
© Фото: Александр Казаков, POOL, РИА Новости

Помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что лидеры не обсуждали личную встречу.

«Нет, конкретно о возможности встречи речь не шла, но вы знаете, что эта идея висит в воздухе», - ответил Ушаков на вопрос журналистов о потенциальной встрече Путина и Трампа.

Разговор длился почти час. В начале разговора Трамп проинформировал об успешном прохождении в Конгрессе законопроекта о реформах в налоговой и миграционной сфере. Владимир Путин пожелал американскому коллеге успехов и поздравил с Днем независимости США.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #встреча Путина и Трампа
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