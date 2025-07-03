Ушаков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу

Помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что лидеры не обсуждали личную встречу.

«Нет, конкретно о возможности встречи речь не шла, но вы знаете, что эта идея висит в воздухе», - ответил Ушаков на вопрос журналистов о потенциальной встрече Путина и Трампа.

Разговор длился почти час. В начале разговора Трамп проинформировал об успешном прохождении в Конгрессе законопроекта о реформах в налоговой и миграционной сфере. Владимир Путин пожелал американскому коллеге успехов и поздравил с Днем независимости США.