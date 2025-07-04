ВСУ за ночь попытались атаковать территорию РФ 48 беспилотниками

Более 40 беспилотников, выпущенных украинскими вооруженными силами, удалось перехватить или совершенно уничтожить прошедшей ночью.

Российские силы ПВО сбили 48 объектов противника, 26 из которых поймали в небе над Ростовской областью.

Еще 12 летательных аппаратов остановили над территорией Курской области, шесть - над Белгородской. Также трем БПЛА не позволили атаковать Орловскую область и одному дрону - Липецкую. Все беспилотники были самолетного типа.

Сутками ранее военнослужащие ВС РФ сбили над российскими регионами 69 украинских беспилотников, 27 из которых пришлись на Белгородчину.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.