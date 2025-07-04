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ВСУ за ночь попытались атаковать территорию РФ 48 беспилотниками

На Ростовскую область пришлась большая часть из перехваченных дронов - 26 объектов.
2025-07-04 07:40:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Более 40 беспилотников, выпущенных украинскими вооруженными силами, удалось перехватить или совершенно уничтожить прошедшей ночью.

Российские силы ПВО сбили 48 объектов противника, 26 из которых поймали в небе над Ростовской областью.

Еще 12 летательных аппаратов остановили над территорией Курской области, шесть - над Белгородской. Также трем БПЛА не позволили атаковать Орловскую область и одному дрону - Липецкую. Все беспилотники были самолетного типа.

Сутками ранее военнослужащие ВС РФ сбили над российскими регионами 69 украинских беспилотников, 27 из которых пришлись на Белгородчину.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #пво #ВСУ #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
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