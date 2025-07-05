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Трамп пообещал провести в США важнейшие военные модернизации

Президент США подписал закон о повышении расходов на военную промышленность страны.
Константин Денисов 2025-07-05 05:10:37
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о важности военной модернизации в США. Об этом он сообщил во время поздравления американцев с Днем независимости.

«Это будет одна из важнейших военных модернизаций за всю историю. В первый срок мы восстановили нашу армию, а теперь собираемся модернизировать и заново переоснастить наши вооруженные силы. Мы построим великий "Золотой купол" по всей нашей стране», - сказал Трамп.

Ранее Трамп подписал закон о перераспределении государственных расходов. За счет сокращения налогов и госрасходов на различные сферы, будет увеличен объем финансирования военной промышленности.

В частности, деньги пойдут на создание новой системы ПРО «Золотой купол».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #военная промышленность #золотой купол
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