Трамп пообещал провести в США важнейшие военные модернизации

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о важности военной модернизации в США. Об этом он сообщил во время поздравления американцев с Днем независимости.

«Это будет одна из важнейших военных модернизаций за всю историю. В первый срок мы восстановили нашу армию, а теперь собираемся модернизировать и заново переоснастить наши вооруженные силы. Мы построим великий "Золотой купол" по всей нашей стране», - сказал Трамп.

Ранее Трамп подписал закон о перераспределении государственных расходов. За счет сокращения налогов и госрасходов на различные сферы, будет увеличен объем финансирования военной промышленности.

В частности, деньги пойдут на создание новой системы ПРО «Золотой купол».