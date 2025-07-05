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Пришедших с проверкой законодателей не пустили в тюрьму «Аллигатор Алькатрас»

Политики считают, что правоохранители пытаются скрыть нарушения прав человека.
Константин Денисов 2025-07-05 05:27:11
© Фото: White House, Keystone Press Agency, Globallookpress

Полиция отказалась пускать пятерых законодателей-демократов в новую иммиграционную тюрьма «Аллигатор Алькатрас» во Флориде. Об этом сообщает The Guardian.

Политики попытались попасть на объект, однако представители правоохранительных органов их не пустили.

«Это вопиющее злоупотребление властью и попытка скрыть нарушения прав человека от общественности», - с таким заявлением выступили возмущенные демократы.

Известно, что первые задержанные мигранты стали прибывать в «Аллигатор Алькатрас» накануне.

Ранее президент США Дональд Трамп лично посещал исправительное учреждение и сравнивал его с настоящим «Алькатрасом», который он распорядился перестроить и заново открыть в мае 2025 года.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #полиция #тюрьма #Алькатрас #аллигатор алькатрас
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