Экипаж Ка-52М уничтожил ракетами украинских боевиков

Экипаж вертолета Ка-52М «Аллигатор» уничтожил замаскированную в лесистой местности технику и укрывавшуюся живую силу противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что вертолетчики действовали в зоне ответственности группировки войск «Север». Они применили авиационные ракеты по разведанным целям. В результате личный состав ВСУ уничтожен.
«Особенностью сегодняшнего вылета были сложные метеорологические условия: очень сильный ветер. Но он не помешал нам отработать по данным целям», - рассказал штурман Ка-52М с позывным Ракета.
Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации уничтожили боевиков в пункте управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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