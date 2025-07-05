Экипаж Ка-52М уничтожил ракетами украинских боевиков

Экипаж вертолета Ка-52М «Аллигатор» уничтожил замаскированную в лесистой местности технику и укрывавшуюся живую силу противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вертолетчики действовали в зоне ответственности группировки войск «Север». Они применили авиационные ракеты по разведанным целям. В результате личный состав ВСУ уничтожен.

«Особенностью сегодняшнего вылета были сложные метеорологические условия: очень сильный ветер. Но он не помешал нам отработать по данным целям», - рассказал штурман Ка-52М с позывным Ракета.

Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации уничтожили боевиков в пункте управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.