Летчики армейской авиации смешали с землей украинских дроноводов

Минобороны России сообщает об уничтожении боевиков в пункте управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.



Отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты по заранее разведанным целям. Уничтожение намеченной цели подтвердил авианаводчик.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр на предельно малой высоте. Также летчики отстрелили тепловые ловушки. Это было необходимо, чтобы не дать врагу поразить себя при помощи переносных зенитных ракетных комплексов. После этого вертолет благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52М уничтожил спрятавшихся в блиндаже украинских боевиков. В тот раз авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.