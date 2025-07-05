Дуда назвал Польшу спасительницей Украины

Польшу можно назвать спасительницей Украины. Такое заявление сделал уходящий с поста президента республики Анджей Дуда.

«Я считаю, можно смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее», - цитирует его слова 360.ru.

Дуда добавил, что в свое время поднимался с НАТО вопрос передачи Киеву истребителей МиГ-29. Но США заблокировали эту тему.

Польский лидер также отметил, что страны Запада стремятся «выжать из Польши» максимум помощи Украине, чтобы те меньше ее отдавали.

Ранее сообщалось, что Варшава закупит 180 южнокорейских танков K2 Black Panther для нужд польской армии. Из них 63 единицы будут произведены на территории Польши.