«Мста-Б» точным ударом накрыла спрятавшийся в лесополосе расчет «Бабы-яги»

Российские артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА «Баба-яга» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск обнаружил цель при содействии операторов беспилотников.

«Получив координаты цели, артиллеристы оперативно выдвинулись на боевую позицию и точными попаданиями поразили вражеский расчет», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила укрепления ВСУ на Запорожском направлении. Замаскированные пулеметные и минометные расчеты украинских боевиков обнаружила воздушная разведка.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.