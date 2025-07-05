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«Мста-Б» точным ударом накрыла спрятавшийся в лесополосе расчет «Бабы-яги»

Расчет 152-мм буксируемой гаубицы поразил цель после получения координат от операторов дронов.
2025-07-05 05:00:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА «Баба-яга» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск обнаружил цель при содействии операторов беспилотников.

«Получив координаты цели, артиллеристы оперативно выдвинулись на боевую позицию и точными попаданиями поразили вражеский расчет», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила укрепления ВСУ на Запорожском направлении. Замаскированные пулеметные и минометные расчеты украинских боевиков обнаружила воздушная разведка.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Мста-Б #Баба-яга
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