Мэров Адана, Адыямана и Антальи задержали в Турции

В Турции задержаны мэры городов Адана, Адыяман и Анталья, представляющие оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP). Под стражу взяты Зейдан Каралар (Адана), Абдуррахман Тутдере (Адыяман) и Мухиттин Бечек (Анталья), уточняет агентство ANF.

Помимо мэров, ордера на арест выданы еще семерым лицам. Задержания связаны с расследованием деятельности «преступной организации Азиза Ихсана Акташа», связанного с делом против администрации Стамбула.

Ранее, 22 марта, в Турции прошли массовые протесты из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, также представляющего CHP, которая имеет 134 места в парламенте из 600. В ходе протестов были задержаны 343 человека.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках оказать давление на правоохранительные органы и судебную систему страны.