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Верховный лидер Ирана Хаменеи впервые появился на публике после атак Израиля

Он принял участие в религиозном мероприятии.
Дима Иванов 2025-07-05 22:50:47
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за несколько недель появился на публике, посетив религиозное мероприятие, сообщило агентство IRNA.

С начала активной фазы ирано-израильского конфликта Хаменеи воздерживался от участия в публичных событиях. За время своего отсутствия он дважды обратился к народу по видео и оставил сообщения в Х. По данным Bild, Хаменеи укрылся в бункере вскоре после начала ударов Израиля 13 июня

После завершения острой фазы конфликта президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил гибель иранского лидера, обладая информацией о его местонахождении. По словам Трампа, он убедил Израиль отказаться от масштабной воздушной операции против Тегерана.

В МИД Ирана тогда порекомендовали президенту США Дональду Трампу отказаться от неуважительного тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если он искренне желает заключить сделку с Тегераном. 

#в стране и мире #Дональд Трамп #Иран #Али Хаменеи
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