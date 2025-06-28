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МИД Ирана призвал Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи

От неуважительного тона следует отказаться, если Трамп искренне хочет заключить сделку с Тегераном.
Виктория Бокий 2025-06-28 06:41:11
© Фото: Abe Mcnatt, White House, Globallookpress

В МИД Ирана порекомендовали президенту США Дональду Трампу отказаться от неуважительного тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если он искренне желает заключить сделку с Тегераном. Об этом заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в соцсети X.

«Если президент Трамп искренен в своем желании (заключить сделку. – Прим. ред), ему следует отказаться от неуважительного и неприемлемого тона в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи», - говорится в сообщении.

Ранее американский лидер заявлял, что передумал смягчать санкции против Ирана из-за слов Хаменеи, что Иран победил Израиль и США. Трамп подчеркнул, что знал, где укрывается верховный иранский лидер, но приказал вооруженным силам США не трогать его.

Напомним, что верховный лидер Ирана Хаменеи поздравил иранский народ с победой над американским режимом. Он сказал, что Вашингтон вступил в войну, опасаясь уничтожения Израиля. Но Исламская Республика «дала США тяжелую пощечину».

#Дональд Трамп #Тегеран #Али Хаменеи #МИД Ирана #Аббас Аракчи
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