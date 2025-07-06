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Бойцы показали, как чинят и программируют дроны в мастерской в тылу СВО

По словам сапера-оператора с позывным Турист, каждый день в этой мастерской настраивают по 20-30 беспилотников.
2025-07-06 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В подразделениях группировки войск «Север» работают мастерские по изготовлению и ремонту беспилотников. Специалисты батальона «Феникс» 1-ой гвардейской инженерно-саперной бригады показали, как ремонтируют уцелевшие в ходе боевых действий дроны. Их мастерская находится на территории Курской области.

Помимо починки, военнослужащие занимаются программированием беспилотников. Одни птички используются для сброса инженерных заграждений на позиции противника, другие - для нанесения ударов в тылу боевиков ВСУ.

«Каждый день мы примерно настраиваем по 20-30 дронов и отправляем их на передовую нашим FPV-расчетам. Частоты приходится менять часто, технологии развиваются, на месте не стоим, каждый раз приходится работать с чем-то новым, РЭБ тоже развивается постоянно», - поделился старший сапер-оператор с позывным Турист.

Ранее дроны группировки «Восток» уничтожили гексакоптеры ВСУ, которые собирались сбросить гранаты на огневые позиции наших мотострелков. Кадры поражения вражеских беспилотников опубликовало Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #Курская область #Ремонт #мастерская
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