Бойцы показали, как чинят и программируют дроны в мастерской в тылу СВО

В подразделениях группировки войск «Север» работают мастерские по изготовлению и ремонту беспилотников. Специалисты батальона «Феникс» 1-ой гвардейской инженерно-саперной бригады показали, как ремонтируют уцелевшие в ходе боевых действий дроны. Их мастерская находится на территории Курской области.

Помимо починки, военнослужащие занимаются программированием беспилотников. Одни птички используются для сброса инженерных заграждений на позиции противника, другие - для нанесения ударов в тылу боевиков ВСУ.

«Каждый день мы примерно настраиваем по 20-30 дронов и отправляем их на передовую нашим FPV-расчетам. Частоты приходится менять часто, технологии развиваются, на месте не стоим, каждый раз приходится работать с чем-то новым, РЭБ тоже развивается постоянно», - поделился старший сапер-оператор с позывным Турист.

Ранее дроны группировки «Восток» уничтожили гексакоптеры ВСУ, которые собирались сбросить гранаты на огневые позиции наших мотострелков. Кадры поражения вражеских беспилотников опубликовало Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.