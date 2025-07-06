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FPV-дроны тараном сбили 50 украинских беспилотников над Часовым Яром

Ивановские десантники используют БПЛА, которые способны развивать большую скорость.
2025-07-06 05:20:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

Подразделения ПВО Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно применили FPV-дроны-перехватчики для борьбы с разведывательными беспилотниками ВСУ в небе над Часовым Яром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ активно используют беспилотники самолетного типа для разведки позиций российских десантников и корректировки артиллерийского огня. Для противодействия противнику российские военные задействуют современные дроны-перехватчики, оснащённые специальными устройствами для нейтрализации вражеских БПЛА.

FPV-дроны поднимаются на большую высоту, обнаруживают цель и на скорости до 300 км/ч выполняют таран, выводя разведчик противника из строя. После этого российский дрон продолжает поиск новых целей, обеспечивая защиту позиций.

За минувшую неделю десантники уничтожили более 50 украинских разведывательных беспилотников. Подразделения ПВО продолжают круглосуточное дежурство, охраняя небо над Часовым Яром от воздушной разведки и атак противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ликвидировали пусковые установки и радиолокационные станции американских комплексов ПВО Patriot. Также поражена инфраструктура военных аэродромов.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны #беспилотники #часов яр #FPV-дроны
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