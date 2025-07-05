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ВС РФ уничтожили пусковые установки и РЛС комплексов Patriot

Уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.
2025-07-05 12:16:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За прошедшие сутки российские войска ликвидировали пусковые установки и радиолокационные станции американских комплексов Patriot. Также поражена инфраструктура военных аэродромов.

Как сообщило Минобороны России, в нанесении ударов по противнику принимали участие оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

«Уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», - указали в пресс-службе министерства.

Вместе с тем, бойцы армии России ликвидировали склады горючего и военно-технического имущества, цеха сборки и места, где хранились ударные дроны. Пункты временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152 районах тоже стали объектом атак российских военных.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Патриот #ЗРК #ВСУ
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