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Эрдоган: Зангезурский коридор является частью «геополитической революции»

Его запуск станет важным стратегическим событием для региона, считает турецкий лидер.
Дима Иванов 2025-07-05 21:11:38
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Globallookpress

Турция рассматривает Зангезурский коридор как ключевой элемент геополитической и экономической революции, а его запуск станет важным стратегическим событием для региона, отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Азербайджан стремится создать Зангезурский транспортный коридор, который соединит основную часть страны с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. В Ереване выступают против концепции коридора, предлагая вместо этого открыть дорогу под суверенным контролем Армении.

Эрдоган сообщил журналистам по возвращении из Азербайджана, что дипломатические переговоры по мирному процессу между Арменией и Азербайджаном завершены.

По его словам, в конце 2024 года в Брюсселе, Москве и Тбилиси был согласован текст мирного договора. Хотя изначально Армения выступала против создания Зангезурского коридора, сейчас она демонстрирует более гибкую позицию в вопросах экономической интеграции.

Эрдоган отметил, что развитие этого региона предоставляет возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Турции, Ирана и других стран.

Президент Турции подчеркнул, что Зангезурский коридор откроет новые перспективы для всего региона, став частью геоэкономической и геополитической трансформации.

По его словам, запуск коридора ускорит доставку турецких товаров через Каспийское море в Центральную Азию и Китай, а также позволит товарам из Европы следовать через Турцию. Эрдоган добавил, что коридор интегрируется с транспортными маршрутами из Китая, охватывая множество стран региона, включая Турцию и Азербайджан.

Эрдоган также отметил, что значение Зангезурской линии для грузоперевозок будет возрастать. Он подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и власти Ирака придают проекту большое значение. По его словам, линия, проходящая через Ыгдыр и соединяющаяся с Нахичеванью, станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Эрдоган указал, что железнодорожная линия Карс–Ыгдыр–Нахичевань и инвестиции в восстановление Карабаха станут более эффективными после открытия коридора, что отвечает требованиям изменяющегося мира.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян отверг идею Зангезурского коридора и предложил «Перекресток мира» под суверенным контролем Армении.

#в стране и мире #Армения #Азербайджан #Реджеп Эрдоган #Нахичевань #Зангезурский коридор
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