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Пашинян отверг идею Зангезурского коридора и предложил «Перекресток мира»

Он заявил, что готов предоставить Азербайджану дорогу в Нахичевань, находящуюся под полным суверенитетом Армении.
Дима Иванов 2025-06-21 19:00:19
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед армянской общиной в Турции, заявил, что Зангезурского коридора не будет. Вместо этого он предложил проект «Перекресток мира», который основан на уважении суверенитета и территориальной целостности Армении, сообщает Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, Азербайджан и Турция могут использовать территорию Армении для передвижения, если пожелают.

«Почему они не должны проезжать? Представляете в 21-м веке страну с закрытыми границами?», - отметил он.

При этом премьер призвал быть готовыми к тому, что после открытия «Перекрестка мира» Азербайджан может заявить об открытии Зангезурского коридора.

Азербайджан настаивает на создании Зангезурского транспортного коридора через армянский Сюник для соединения своей основной территории с Нахичеванью. В Ереване отвергают эту идею, но готовы предоставить Азербайджану дорогу, находящуюся под полным суверенитетом Армении.

#в стране и мире #Армения #Никол Пашинян #Азербайджан #Зангезурский коридор
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