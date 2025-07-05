МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сочи задержаны 25 рейсов на прилет и вылет

Основная часть задержек касается рейсов из Сочи в Москву и обратно.
Дима Иванов 2025-07-05 20:13:57
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости

В аэропорту Сочи задержаны 25 рейсов на прилет и вылет, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Основная часть задержек касается рейсов из Сочи в Москву и обратно. Также отложены вылеты в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция).

В пресс-службе аэропорта пояснили, что он функционирует в обычном режиме, но авиакомпании вносят изменения в расписание из-за временных ограничений, ранее введенных в аэропортах Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, возможны корректировки в виде переносов, отмен или объединения рейсов.

Авиакомпании предоставляют пассажирам задержанных рейсов питание, прохладительные напитки и, при необходимости, размещение в гостиницах в соответствии с законодательством.

В ночь на 5 июля в петербургском Пулково задерживались более 50 рейсов на фоне ограничений работы аэропорта из-за беспилотников.

#Москва #в стране и мире #Сочи #отмена рейсов #задержки рейсов #аэропорт Сочи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 