В Сочи задержаны 25 рейсов на прилет и вылет

В аэропорту Сочи задержаны 25 рейсов на прилет и вылет, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Основная часть задержек касается рейсов из Сочи в Москву и обратно. Также отложены вылеты в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция).

В пресс-службе аэропорта пояснили, что он функционирует в обычном режиме, но авиакомпании вносят изменения в расписание из-за временных ограничений, ранее введенных в аэропортах Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, возможны корректировки в виде переносов, отмен или объединения рейсов.

Авиакомпании предоставляют пассажирам задержанных рейсов питание, прохладительные напитки и, при необходимости, размещение в гостиницах в соответствии с законодательством.

В ночь на 5 июля в петербургском Пулково задерживались более 50 рейсов на фоне ограничений работы аэропорта из-за беспилотников.