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Более 50 рейсов задержаны в аэропорту Пулково

Ограничения на работу аэропорта ввели накануне поздно вечером.
Константин Денисов 2025-07-05 05:43:40
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Более 50 рейсов на данный момент задержаны в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково с 23:15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в сообщении.

Там также отметили, что персонал аэропорта работает в усиленном режиме, проводится корректировка расписания вылетов и прилетов рейсов.

Всем пассажирам на время вынужденной задержки предоставлены вода и питание. С ними работают представители авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что туристы на двое суток застряли в Домодедово из-за масла.

#в стране и мире #Аэропорт #Домодедово #Авиарейсы #пулково
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