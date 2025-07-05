Более 50 рейсов задержаны в аэропорту Пулково

Более 50 рейсов на данный момент задержаны в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково с 23:15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в сообщении.

Там также отметили, что персонал аэропорта работает в усиленном режиме, проводится корректировка расписания вылетов и прилетов рейсов.

Всем пассажирам на время вынужденной задержки предоставлены вода и питание. С ними работают представители авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что туристы на двое суток застряли в Домодедово из-за масла.