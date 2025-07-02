Драки, взятки и женские платья: как украинцы борются с беспределом ТЦК

На Украине проходит очередной этап тотальной мобилизации, из-за чего у населения растет недовольство политикой Киева. В сети появились новые видео, обличающие поведение сотрудников ТЦК и показывающие, как обычные люди пытаются бороться с беспределом.

На одном из них строители переоделись в женские наряды. Кадры показывают, как «пенсионерки» поднимают на крышу дома тяжелые бревна. Это только один из методов, которыми пользуются украинцы, чтобы не попасться ТЦК.

На другом видео пятеро мужчин поймали очередного «добровольца». Если верить комментариям женщины за кадром, у него есть психические отклонения, но на Украине это не повод не служить. Более того, по словам автора видео, приехавшие работники ТЦК оскорбили мать военнослужащего ВСУ, пенсионерку, попытавшуюся защитить инвалида, которого решили забрать, несмотря на его диагноз.

Драки с представителями силовых структур никого не удивляют, и в Сети можно найти множество кадров, где граждане отбиваются от ТЦК-шников. Но тем, у кого не хватает сил, приходится пользоваться другими способами: например, легально или нелегально выехать из страны. Так, одного из мужчин обнаружили на границе в кабине фуры.

А вот компании молодых людей повезло больше: они сбежали от мобилизации через лес и пересекли границу с Румынией. По сравнению с Украиной, румынская тюрьма показалась им курортом.

Пока одни на Украине ищут возможность выжить, другие - очередной способ заработать. На местах за деньги покупаются отсрочки и липовые справки о болезнях. Во власти проводят махинации с закупками в военной сфере. Ранее в Financial Times сообщали, что Киев потерял сотни миллионов долларов, закупая оружие у сомнительных поставщиков.