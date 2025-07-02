МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Драки, взятки и женские платья: как украинцы борются с беспределом ТЦК

Конфликт между обычными гражданами и работниками ТЦК нарастает: на Украине снова сняли видео, обличающие противоправные действия последних.
Анастасия Бобылева Олег Калинобродский 2025-07-02 21:40:22
© Фото: ivan_8848, X.com © Видео: ТРК «Звезда»

На Украине проходит очередной этап тотальной мобилизации, из-за чего у населения растет недовольство политикой Киева. В сети появились новые видео, обличающие поведение сотрудников ТЦК и показывающие, как обычные люди пытаются бороться с беспределом.

На одном из них строители переоделись в женские наряды. Кадры показывают, как «пенсионерки» поднимают на крышу дома тяжелые бревна. Это только один из методов, которыми пользуются украинцы, чтобы не попасться ТЦК.

На другом видео пятеро мужчин поймали очередного «добровольца». Если верить комментариям женщины за кадром, у него есть психические отклонения, но на Украине это не повод не служить. Более того, по словам автора видео, приехавшие работники ТЦК оскорбили мать военнослужащего ВСУ, пенсионерку, попытавшуюся защитить инвалида, которого решили забрать, несмотря на его диагноз.

Драки с представителями силовых структур никого не удивляют, и в Сети можно найти множество кадров, где граждане отбиваются от ТЦК-шников. Но тем, у кого не хватает сил, приходится пользоваться другими способами: например, легально или нелегально выехать из страны. Так, одного из мужчин обнаружили на границе в кабине фуры.

А вот компании молодых людей повезло больше: они сбежали от мобилизации через лес и пересекли границу с Румынией. По сравнению с Украиной, румынская тюрьма показалась им курортом.

Пока одни на Украине ищут возможность выжить, другие - очередной способ заработать. На местах за деньги покупаются отсрочки и липовые справки о болезнях. Во власти проводят махинации с закупками в военной сфере. Ранее в Financial Times сообщали, что Киев потерял сотни миллионов долларов, закупая оружие у сомнительных поставщиков.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #мобилизация #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 