В АТОР спрогнозировали подорожание зарубежных поездок в июле на 10-15%

В июле 2025 года стоимость зарубежных туров для россиян может увеличиться на 10–15% по сравнению с июнем из-за высокого сезонного спроса, сообщила в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что цены на зарубежный отдых в 2025 году снизились по сравнению с прошлым годом благодаря укреплению рубля. Ломидзе пояснила, что в 2024 году доллар стоил около 100 рублей, а сейчас его курс составляет примерно 78 рублей.

При этом она указала на сохраняющиеся сложности с международными платежами между российскими и зарубежными компаниями, которые однако не являются новыми.

Ломидзе также подчеркнула, что в июле ожидается сезонный рост цен из-за повышенного спроса на туристические направления.

Ранее стало известно, что Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году.