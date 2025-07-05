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В АТОР спрогнозировали подорожание зарубежных поездок в июле на 10-15%

Рост цен связан с повышенным спросом.
Дима Иванов 2025-07-05 19:26:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В июле 2025 года стоимость зарубежных туров для россиян может увеличиться на 10–15% по сравнению с июнем из-за высокого сезонного спроса, сообщила в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что цены на зарубежный отдых в 2025 году снизились по сравнению с прошлым годом благодаря укреплению рубля. Ломидзе пояснила, что в 2024 году доллар стоил около 100 рублей, а сейчас его курс составляет примерно 78 рублей.

При этом она указала на сохраняющиеся сложности с международными платежами между российскими и зарубежными компаниями, которые однако не являются новыми.

Ломидзе также подчеркнула, что в июле ожидается сезонный рост цен из-за повышенного спроса на туристические направления.

Ранее стало известно, что Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году. 

#в стране и мире #туризм #рост цен #АТОР #Майя Ломидзе #Зарубежный туризм
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