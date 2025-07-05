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Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

На месте падения обломков работают экстренные службы.
Дима Иванов 2025-07-05 17:17:52
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил он.

UPD: Собянин в 17:31 мск сообщил о еще одном сбитом БПЛА, летевшем на Москву. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дроздненко также сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G, подчеркнул он. Росавиация на этом фоне ввела ограничения в аэропорту Пулково.

Ранее сообщалось, что ночью из-за закрытия аэропортов в Пулково были задержаны более 50 рейсов.

#Москва #в стране и мире #Ленинградская область #Сергей Собянин #пулково #Александр Дрозденко #украинский беспилотник
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